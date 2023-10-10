«Москвич» объявил цены и комплектации лифтбэка «Москвич 6»

Как сообщил «Москвич» в своем Telegram-канале, на старте продаж «Москвич 6» будет представлен в двух комплектациях — «Комфорт» и «Бизнес». Базовая версия включает полностью светодиодную оптику, подогрев передних кресел, 10,4-дюймовый экран мультимедийной системы, камеру заднего вида и парктроники, а также бесключевой доступ. Такой лифтбэк обойдется в 2 626 000 рублей.

Версия «Бизнес» вдобавок предлагает 7-дюймовую цифровую приборку, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, систему кругового обзора и люк с электроприводом. Эта версия стоит 2 826 000 рублей. Первые лифтбэки оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л. с. и крутящим моментом 200 Н·м. Двигатель работает в тандеме с вариатором.

Завод отметил, что дилеры получат новинку «в ближайшее время», а модификация с мотором GDI появится позже.