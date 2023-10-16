Завод «Москвич» раскрыл подробности о своем новом электромобиле

Как сообщает пресс-служба завода «Москвича», столица планирует стать крупнейшим центром электромобилестроения в России. Чтобы реализовать эти планы, предприятие разрабатывает универсальную платформу, которая состоит из отечественной компонентной базы — электромотора, батареи и редуктора.

В перспективе завод намерен добиться стопроцентной локализации сборки — для этого подберут пул производителей автомобильных компонентов. На первом этапе электромобили «Москвич» собственной разработки будут выпускать только для внутреннего рынка. А дебют полностью российского электрокара намечен на 2025 год.

Пока же, напомним, завод возрожденной отечественной марки выпускает из электрокаров только кроссовер «Москвич 3е» с электромотором мощностью 193 л. с. и тяговой батареей емкостью 187 А·ч. Запас хода на одной зарядке заявляен в 410 км. Стоимость модели — от 3 950 000 рублей без учета субсидий и спецпредложений.