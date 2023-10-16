Завод «Москвич» раскрыл подробности о своем новом электромобиле

Фото: «Москвич»
Параллельно со всеми текущими процессами завод «Москвич» ведет работу над организацией выпуска совершенно нового электромобиля на собственной базе. Со временем он должен стать главной продукцией предприятия.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба завода «Москвича», столица планирует стать крупнейшим центром электромобилестроения в России. Чтобы реализовать эти планы, предприятие разрабатывает универсальную платформу, которая состоит из отечественной компонентной базы — электромотора, батареи и редуктора.

В перспективе завод намерен добиться стопроцентной локализации сборки — для этого подберут пул производителей автомобильных компонентов. На первом этапе электромобили «Москвич» собственной разработки будут выпускать только для внутреннего рынка. А дебют полностью российского электрокара намечен на 2025 год.

Пока же, напомним, завод возрожденной отечественной марки выпускает из электрокаров только кроссовер «Москвич 3е» с электромотором мощностью 193 л. с. и тяговой батареей емкостью 187 А·ч. Запас хода на одной зарядке заявляен в 410 км. Стоимость модели — от 3 950 000 рублей без учета субсидий и спецпредложений.

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16 октября 2023
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