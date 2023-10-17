В России выставили на продажу первый серийный электрокар Rolls-Royce

На Auto.ru вдруг появился в продаже первый серийный Rolls-Royce на электротяге — курганская компания предлагает приобрести купе Spectre, которое будет изготовлено в ноябре текущего года. После этого электрокар обещают доставить в Россию самолетом в течение 14 дней. В объявлении отмечается, что экземпляр, предложенный к продаже, укомплектован дверями Starlight Doors с 4796 оптоволоконными световодами и надписью Spectre на передней панели, окруженной скоплением из более чем 5500 «звезд».

Судя по иллюстрациям к объявлению, которые представляют собой скриншоты из фирменного конфигуратора, кузов электрокара имеет комбинированную окраску из черного и бежевого цветов, а интерьер Spectre отделан коричневой кожей. Любопытно, что Rolls-Royce при этом категорически запретил будущим владельцам перепродавать свой электрокар — если производитель узнает об этом, покупатель попадет в черный список марки.

Кто является заказчиком данного экземпляра электрического купе, неизвестно. Приобрести его можно за 895 000 долларов — около 87,1 миллиона рублей по нынешнему курсу.