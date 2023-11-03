Правительство расширило программу льготного автокредитования

Как сообщает «Российская газета», правительство предусмотрело дополнительное финансирование для льготных автокредитов и расширило круг участников программы. Механизм поддержки российских автопроизводителей и спроса на их продукцию позволяет отдельным категориям граждан — медицинским работникам, учителям, участникам специальной военной операции и членам их семей — получить при покупке машины скидку до 25% от ее стоимости, отметил Мишустин.

Кроме того, льготу на покупку российских электромобилей решено увеличить до 35%, но не более 925 000 рублей. «Рассчитываем, что благодаря принятым мерам еще больше наших граждан получат возможность приобрести такие автомобили, и это будет способствовать улучшению экологической ситуации», — отметил премьер-министр. Скидка в 35% будет действовать и при лизинге отечественных «электричек».