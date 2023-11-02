Контрабанда автозапчастей: как в России решили проблему отсутствия официальных поставок

С начала СВО и тотального санкционного шабаша прошло полтора года, новых машин привычных брендов не видать, как своих ушей, и в ближайшем обозримом будущем перемен в этом направлении не предвидится. Тонкая струйка «серого завоза» ситуацию никак исправить не может ни в какой перспективе, ибо стоит такой автомобиль будет дорого, запчасти на него предстоит поискать, а выгодные банковские продукты, к которым все уже успели привыкнуть, не предусмотрены. В итоге основная масса покупателей пойдет по проторенной дорожке — купит «китайца». Но этот шаг уместен при покупке новой машины, а что делать тем, кто предпочитает «вторичку»?
Нас пугали чудовищным дефицитом запчастей и комплектующих, который на первых порах таким и был. Скажу больше, в поисках многих позицийна немецкую машину и сейчас придется применять хитрость, побегать и подождать. Безопасность, электронные блоки, кузовня, а также все, что связано с ключами — дефицит и по сей день. Но у тех же японцев и корейцев дела обстоят совсем иначе: изобилие не только оригинальных, но и аналоговых деталей, цены на которые с прошлого года только снижаются. Рынок насыщен, «желтая майка лидера» переходит от продавца к покупателю — теперь он диктует условия.
Как это произошло с нашими-то 11 пакетами санкций? Сначала в ручном и частном режиме через дружественные страны. Не стоит забывать, что граница с Китаем, например, у нас 4209 км. Тут попробуй проследи. Но большая часть сложностей была связана с финансовой стороной вопроса — деньги надо было перевести. Да так, чтобы безопасно и для плательщика, и для получателя.
И тут помог классический способ в лице «прокладки» — фирмы, которая находится в другой, не обложенной санкциями стране, и способной без последствий покупать товары по всему миру. Ролью такого буфера выступили гостеприимные Эмираты, где в ту же секунду открылись десятки предприятий, специализирующиеся на логистике и автомобильных запчастях. Они-то и начали скупать детали с целью их последующей реализации.
Где? Кому? Давайте откровенно: этого никого и никогда не волновало. Проблем не будет? Продаем! Бизнес по всему миру работает именно по такому принципу, поэтому официальные производители без тени сомнения продавали аравийским — по пропискам — компаниям весь нужный ассортимент, а после разводили руками: как запчасти к машинам российской спецификации попадают в Россию и там продаются? Ай-яй, мы ничего об этом не знаем, дел с русскими не ведем!
Со временем таких компаний стало много, поток грузов перерос и дефицит, и потребность, после чего начал давить на цену: стоимость была достаточно высока, бизнес — финансово целесообразен, так что многие продолжили возить, даже получая меньшую прибыль по сравнению с прошлым годом. Более того, и завтра повезут. Просто потому, что это выгодно. А на санкции — наплевать. Деньги решают.