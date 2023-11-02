Контрабанда автозапчастей: как в России решили проблему отсутствия официальных поставок

С начала СВО и тотального санкционного шабаша прошло полтора года, новых машин привычных брендов не видать, как своих ушей, и в ближайшем обозримом будущем перемен в этом направлении не предвидится. Тонкая струйка «серого завоза» ситуацию никак исправить не может ни в какой перспективе, ибо стоит такой автомобиль будет дорого, запчасти на него предстоит поискать, а выгодные банковские продукты, к которым все уже успели привыкнуть, не предусмотрены. В итоге основная масса покупателей пойдет по проторенной дорожке — купит «китайца». Но этот шаг уместен при покупке новой машины, а что делать тем, кто предпочитает «вторичку»?

Нас пугали чудовищным дефицитом запчастей и комплектующих, который на первых порах таким и был. Скажу больше, в поисках многих позицийна немецкую машину и сейчас придется применять хитрость, побегать и подождать. Безопасность, электронные блоки, кузовня, а также все, что связано с ключами — дефицит и по сей день. Но у тех же японцев и корейцев дела обстоят совсем иначе: изобилие не только оригинальных, но и аналоговых деталей, цены на которые с прошлого года только снижаются. Рынок насыщен, «желтая майка лидера» переходит от продавца к покупателю — теперь он диктует условия.

Как это произошло с нашими-то 11 пакетами санкций? Сначала в ручном и частном режиме через дружественные страны. Не стоит забывать, что граница с Китаем, например, у нас 4209 км. Тут попробуй проследи. Но большая часть сложностей была связана с финансовой стороной вопроса — деньги надо было перевести. Да так, чтобы безопасно и для плательщика, и для получателя.