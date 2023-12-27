Китайцы не спасли: в Калуге отменили перезапуск бывшего завода Volkswagen

В интервью калужской ТРК «Ника ТВ» губернатор региона Владислав Шапша рассказал, что прежние планы по перезапуску завода, который сейчас принадлежит компании AGR, уже неактуальны. Почему — пока остается загадкой.

— Просто не могу анонсировать эти переговоры, которые ведутся, и те результаты, которые мы получили. Потому что это, во-первых, коммерческая тайна, а, во-вторых, мы просто видим, как конкуренты ловят каждое наше слово, бегут нам сразу палки в колеса вставлять, — сказал чиновник.

Тем не менее, он подчеркнул, что завод все-таки перезапустится. «То, что не сделали в конце этого года, сделаем в начале следующего. И все у нас будет развиваться как надо», — пообещал Шапша.

Никаких конкретных сроков он при этом не назвал. Пока же на бывшем заводе Volkswagen действует режим простоя — его продлили до конца февраля 2024 года.