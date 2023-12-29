АВТОВАЗ пообещал 12 новых автомобилей до 2030 года

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, в рамках реализации стратегии развития АВТОВАЗа планируется сохранить лидирующее положение LADA на российском автомобильном рынке. «Этому будет способствовать в том числе выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнерских проектов», — говорится в сообщении. Участники заседания рассмотрели предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета тольяттинского автогиганта в уходящем году, а также наметили планы на 2024-й.

Несмотря на санкционное давление, АВТОВАЗ обеспечил непрерывность производства новых машин и по итогам года выпустит более 374 000 автомобилей LADA. Для российского бренда этот объем является рекордным за последние десять лет, отмечает Минпромторг. «Учитывая, что компания успешно противостоит санкционному давлению, утвержденный план производства на 2024 год предполагает существенное наращивание объемов выпуска автомобилей — до 500 000 штук», — отметил глава Минпромторга и председатель совета директоров АВТОВАЗа Денис Мантуров.