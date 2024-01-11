УАЗ завершил масштабную модернизацию производственных цехов

Как сообщает портал Quto, в прошлом году УАЗ отремонтировал семь душевых для рабочих и фойе одного из заводских корпусов. В сборочном производстве появилось новое помещение для технологов, а в зданиях заменили 240 м² пола, 300 м² остекления и 5500 м² кровли. На территории обновили пешеходные дорожки, нанесли свежую разметку и установили дополнительное освещение. Деревянные конструкции экспериментального корпуса Управления главного конструктора обработали огнезащитным покрытием.

Ремонт затронул дороги, колодцы и системы водоотведения завода, а особое внимание во время кампании уделили отделке стен производственных зданий. Наконец, еще одним пунктом стало обустройство павильонов для курения сотрудников.

Что касается покупателей продукции завода, то им Новый год принес повышение цен — внедорожник «Патриот» прибавил 50 000 рублей и теперь обойдется минимум в 1 580 000 рублей, а с мотором «Евро−5» вместо «антисанкционного» «Евро−2» — еще на 20 000 дороже.