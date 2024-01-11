АВТОВАЗ ждет от российских властей защиты от агрессии китайского автопрома

При этом глава отечественного автогиганта подчеркнул, что введение повышенной ставки утильсбора, инициированной именно АВТОВАЗом, лишь немного притормозило шествие «китайцев» по нашей стране, но они очень быстро оправились.

— Сегодня на многие поднебесные авто дилеры дают скидки, превышающие тот самый утильсбор. То есть и эта мера сдерживания китайских автостроителей перестала работать. Поэтому Правительству РФ надо серьезно подумать о еще большей защите отечественного производителя, — сказал г-н Соколов.

Кроме того, по словам топ-менеджера, во властных коридорах уже началась работа в этом направлении. А иначе, считает он, и быть не может, ведь только на АВТОВАЗ в стране так или иначе работает более 600 000 человек.

Добавим, что по данным агентства «Автостат», по итогу 2023 года дилеры LADA передали покупателям 324 446 автомобилей, большая часть из которых (а именно 195 910 ед.) пришлась на машины бюджетного семейства Granta. Отечественные марки заняли ровно треть российского рынка, в то время как китайские — больше половины.