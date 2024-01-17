Назван самый распространенный автомобиль в России

Судя по данным исследования «Автостат Инфо», на автомобили российских брендов приходится 32,7% автопарка или 14 437 045 машин. Лидером по распространенности среди марок остается LADA — в стране числится 12,28 млн. авто тольяттинского «происхождения».

Toyota — лидер среди иномарок — занимает второе место в рейтинге с 3,78 млн. автомобилей. На третьей строчке располагается Kia — корейских машин у нас 2,62 млн. Затем в списке идут Hyundai (2,32 млн. единиц) и Renault (2,18 млн. экземпляров).

А вот самый распространенный в России автомобиль — ВАЗ−2107: по просторам страны колесит 1,26 млн. седанов. На втором месте — Kia Rio с результатом 1,02 млн. машин. Третье место опять у представителя отечественного автопрома — ВАЗ−2109: в России до сих пор миллион экземпляров. Немного отстают от «девятки» две другие российские модели — LADA Niva (956 500 ед.) и LADA Granta (932 300 ед.).