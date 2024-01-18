АВТОВАЗ объявил сроки начала продаж автомобилей под новым таинственным брендом

Впрочем, вдаваться в подробности в ходе интервью телеканалу «Россия 24» г-н Соколов не стал. Он сказал лишь о том, что автомобили будут продаваться в автосалонах LADA, однако под собственным брендом петербургского завода. Его логотип мы уже увидели — говорить, что он предназначен именно для новой марки, пока нельзя, поскольку официальных подтверждений нет, но вероятность очень высока. А вот название, по словам главы АВТОВАЗа, рассекретят «совсем скоро».

Что же касается самих автомобилей, то модельную линейку нового бренда должны пополнить кроссоверы и «легковушки». И начнут, судя по всему, именно с SUV. Ранее инсайдеры сообщили, что АВТОВАЗ договорился о лицензионной сборке с Chery, и в Санкт-Петербурге уже выпускается Tiggo 7 Pro. Официальных подтверждений от представителей отечественного автогиганта, опять же, нет, однако, скорее всего, так и окажется. По крайней мере, эти автомобили не раз попадали в объективы камер «питерских фотошпионов».