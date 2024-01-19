Вечный двигатель: портал «АвтоВзгляд» нашел трехлетние иномарки, которые практически не ломаются

Прелюбопытное исследование провели эксперты заокеанского Consumer Reports, опросившие немногим меньше 350 000 автовладельцев, которым в первые три года после покупки «ласточки» так или иначе приходилось посещать технические центры по разным причинам. Речь, как вы понимаете, совсем не про плановое ТО. Эксперты разделили неисправности с автомобилями, приобретенными в период с 2020-го по 2023 год, на два десятка ключевых категорий. В их числе: проблемы с работой силового агрегата и коробки передач, поломки в топливной системе, дефекты тормозных механизмов, неполадки с ходовой частью, а также сбои в электронике и сложности с электрикой.

И что вы думаете? Сенсаций ожидаемо не произошло — самыми «неубиваемыми» по-прежнему остаются автомобили родом из Японии. В ходе своих исследований аналитики учитывали голоса потребителей по балльной шкале от нуля до 100, на основе чего маркам и моделям были присвоены соответствующие коэффициенты. Так, самым «долгоиграющим» брендом безоговорочно оказался Lexus, чья продукция смогла набрать 79 очков. Владельцы этих премиальных авто практически не сталкивались с техническими неполадками в ходе эксплуатации за первые три года после покупки.

Второе место досталось «родственной» Toyota, которая возглавляла рейтинг Consumer Reports годом ранее. Индекс надежности ее машин составил 76 баллов. А вот дальше извольте удивляться — тройку лидеров замкнул британский MINI, опередивший японские Honda и Acura, Subaru и Mazda. Не менее поразительным в десятке брендов с самыми прочными автомобилями оказалось появление немецкого BMW, чьи модели, впрочем, согласно опыту автовладельцев, являются более ломкими, нежели Porsche. К слову, других европейцев в ТОП−10 не случилось. А замкнула его корейская Kia. Факт: машины этой марки подводят своих хозяев много чаще, чем изделия из ЕС.

Что касается моделей, то рейтинг самых-самых возглавила Toyota, причем только в первой десятке семь различных «Тойот»! Лидером стал внедорожник 4Runner, а далее идут столь излюбленные россиянами Camry и RAV4. Более проблемными признаны Corolla и Highlander, которых по количеству неисправностей и заездов в автосервисы «уделали» баварский кроссовер BMW X5 и японский Subaru Forester. Что ж, берием на заметку.