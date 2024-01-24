Volkswagen в последний раз обновил Golf

«Обычный» Golf получил 1,5-литровые турбомоторы мощностью 116 и 150 «лошадей» с 6-ступенчатой «механикой» в базовой версии и с 7-ступенчатым «роботом» DSG в гибридной версии eTSI. Подключаемый гибрид развивает уже 204 силы, версия Golf GTE — 272 «лошади». У них 6-ступенчатая коробка DSG и передний привод. В гамме остались и дизели — 116-сильный на 6-ступенчатой «механике» и 147-сильный на «роботе» DSG, оба с передним приводом. Наконец, версия GTI оснащается только 7-ступенчатой коробкой DSG и развивает 265 сил.

Во второй половине года Volkswagen покажет обновленные Golf GTI Clubsport, Golf R и Golf Variant R, а в 2025-м появятся полноприводные версии с моторами TSI.

В Россию рестайлинговый Golf восьмого поколения может приехать разве что стараниями параллельного импорта. Сейчас в продаже можно найти «дореформенный» хетчбэк с небольшим пробегом — судя по агрегаторам бесплатных объявлений, цены на них стартуют примерно с 2 500 000 рублей.