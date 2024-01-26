АВТОВАЗ модернизирует Vesta, китайцы наживаются на России, а Госдума разоряет водителей: итоги недели

Фото: globallookpress.com
АВТОВАЗ возобновил производство LADA Vesta с вариатором и выпустил «пробную» Niva Travel с «продвинутой» мультимедийкой. Evolute раскрыл характеристики кроссовера i-Space, Kaiyi озвучила цены на X7 Kunlun, Jetour уточнил сроки запуска T2, Chery анонсировала еще один суббренд. Тем временем Госдума отклонила законопроект о запрете частных камер фиксации нарушений ПДД, а один из депутатов обратил внимание на «оскорбительный» термин «лежачий полицейский». Все подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

По данным инсайдеров, поставщиком бесступенчатой трансмиссии для LADA Vesta стала, как и предполагалось, китайская WanLiYang. Вариатор аккомпанирует недавно обновленному мотору на 122 л. с. — та же силовая установка приводит в движение «премиальную» LADA Aura. Параллельно тольяттинцы собрали и пробный экземпляр Niva Travel с мультимедийкой Enjoy Pro — такая, напомним, устанавливается на средние комплектации «Весты».

А Evolute на этой неделе рассекретил технические подробности своей первой гибридной модели — переднеприводного кроссовера i-Space. Он получит силовую установку совокупной мощностью 290 сил. Максимальная дальность хода — 1150 км. Заявленный расход топлива — 5,5 л на сотню. Цены пока не называют, зато уже известна стоимость новинки от Kaiyi — флагманского кроссовера X7 Kunlun.

Как стало известно на днях, в марте шоу-румы российских дилеров пополнит и кроссовер Jetour T2 — автомобиль с довольно внушительными для своего класса внедорожными способностями. А летом — Exlantix ES, электрический седан от очередного суббренда Chery. Китайцы приняли решение вывести эту марку и на отечественный рынок, несмотря на то, что у нас «батарейные» машины не жалуют.

Были и новости «социальные»: главная — о том, что Госдума отклонила законопроект, запрещающий использовать любые комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, кроме тех, что принадлежат государству. Но депутаты от ЛДПР, убежденные в том, что частные владельцы таких камер используют нечестные схемы для увеличения доходности, пообещали проект доработать и попробовать снова.

А подробнее об этих и других самых важных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — с фактами, цифрами и комментариями — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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27 января 2024
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