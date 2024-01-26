АВТОВАЗ модернизирует Vesta, китайцы наживаются на России, а Госдума разоряет водителей: итоги недели

Как стало известно на днях, в марте шоу-румы российских дилеров пополнит и кроссовер Jetour T2 — автомобиль с довольно внушительными для своего класса внедорожными способностями. А летом — Exlantix ES, электрический седан от очередного суббренда Chery. Китайцы приняли решение вывести эту марку и на отечественный рынок, несмотря на то, что у нас «батарейные» машины не жалуют.

Были и новости «социальные»: главная — о том, что Госдума отклонила законопроект, запрещающий использовать любые комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, кроме тех, что принадлежат государству. Но депутаты от ЛДПР, убежденные в том, что частные владельцы таких камер используют нечестные схемы для увеличения доходности, пообещали проект доработать и попробовать снова.

А подробнее об этих и других самых важных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — с фактами, цифрами и комментариями — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.