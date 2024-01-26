Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге официально стал российским

Как сообщает пресс-служба AGR, по условиям сделки к «Арт-Финанс» перешли две производственные площадки «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, расположенные в промзонах Каменка и Шушары. Она одобрена подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а также Федеральной антимонопольной службой.

Отмечается, что в ближайшем будущем завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» будет переименован — о новом названии сообщат отдельно после завершения всех процедур по его регистрации.

В группе AGR, которой принадлежит компания «Арт-Финанс», отметили, что главной задачей является сохранение рабочих коллективов, а также достойное применение их профессиональным навыкам и компетенциям. «Автомобилестроение активно поддерживается Правительством РФ. Мы уверены, что с такой поддержкой мы сможем добиться высоких результатов в данной отрасли», — заявил гендиректор AGR Алексей Калицев.