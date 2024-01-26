Новый Geely Atlas поступил в продажу в России

Фото: Geely
С 26 января Atlas нового поколения доступен во всех российских дилерских центрах Geely в исполнениях Luxury, Flagship и Flagship Sport. Они отличаются оснащением, но силовая установка в любом случае одна — 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 200 л. с. и 7-ступенчатый «робот». Привод тоже только передний.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба Geely, в базовой версии Luxury за 3 194 990 рублей кроссовер получил диодную оптику, 19-дюймовые колеса, панорамную крышу с люком, двухзонный климат-контроль, 13,2-дюймовый тачскрин в салоне и беспроводную зарядку для смартфонов. Все кресла, руль, зеркала, ветровое стекло и форсунки омывателя оснащены подогревом. Версия Flagship за 3 394 990 рублей получает проекционный дисплей, аудиосистему с 11 динамиками, электропривод двери багажника и вентиляцию передних кресел.

Наконец, версия Flagship Sport отличается 20-дюймовыми колесами и двухцветной окраской кузова — некоторые элементы выполнены в черном цвете, отмечает Geely. Кроме того, кроссовер получил подсветку фронтального логотипа, светодиодную линию дневных ходовых огней по всей ширине радиаторной решетки, а также декоративную прозрачную накладку на селекторе коробки передач. Топовая версия нового Geely Atlas обойдется в 3 494 990 рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, кроссоверы, китайские авто
26 января 2024
1

Опрос

Как вы оцениваете работу властей по уборке дорог в Москве и Подмосковье этой зимой по 5-балльной системе?