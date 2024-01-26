Новый Geely Atlas поступил в продажу в России

Как сообщает пресс-служба Geely, в базовой версии Luxury за 3 194 990 рублей кроссовер получил диодную оптику, 19-дюймовые колеса, панорамную крышу с люком, двухзонный климат-контроль, 13,2-дюймовый тачскрин в салоне и беспроводную зарядку для смартфонов. Все кресла, руль, зеркала, ветровое стекло и форсунки омывателя оснащены подогревом. Версия Flagship за 3 394 990 рублей получает проекционный дисплей, аудиосистему с 11 динамиками, электропривод двери багажника и вентиляцию передних кресел.

Наконец, версия Flagship Sport отличается 20-дюймовыми колесами и двухцветной окраской кузова — некоторые элементы выполнены в черном цвете, отмечает Geely. Кроме того, кроссовер получил подсветку фронтального логотипа, светодиодную линию дневных ходовых огней по всей ширине радиаторной решетки, а также декоративную прозрачную накладку на селекторе коробки передач. Топовая версия нового Geely Atlas обойдется в 3 494 990 рублей.