Haval отзывает в России более 30 000 кроссоверов F7 и F7x

Как сообщает сайт «Росстандарта», проникновение влаги потенциально может привести к короткому замыканию электропроводки и, как следствие, к оплавлению разъема. На всех автомобилях этот самый разъем жгута будет модернизирован для исключения попадания влаги и плачевных последствий.

Владельцев автомобилей проинформируют о необходимости выполнения отзывной акции с помощью рассылки сообщений или по телефону. Как обычно в подобных случаях, им придется отвезти свой F7 или F7x к дилеру Haval.

Хозяева кроссоверов тульской сборки также могут самостоятельно, не дожидаясь уведомления от дилера, проверить свой автомобиль на предмет необходимости доработки жгута — для этого нужно проверить наличие VIN-номера машины в специальном перечне. Если она присутствует в списке, необходимо связаться с дилером и согласовать время визита. Разумеется, все работы будут выполняться бесплатно для клиентов.