Haval отзывает в России более 30 000 кроссоверов F7 и F7x

Фото: globallookpress.com
Росстандарт объявил о проведении отзывной кампании, которая касается 32 156 автомобилей Haval моделей F7 и F7x, проданных c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023-го. У них обнаружили риск попадания влаги в разъем жгута проводов под водительским креслом.
Александр Пономарев

Как сообщает сайт «Росстандарта», проникновение влаги потенциально может привести к короткому замыканию электропроводки и, как следствие, к оплавлению разъема. На всех автомобилях этот самый разъем жгута будет модернизирован для исключения попадания влаги и плачевных последствий.

Владельцев автомобилей проинформируют о необходимости выполнения отзывной акции с помощью рассылки сообщений или по телефону. Как обычно в подобных случаях, им придется отвезти свой F7 или F7x к дилеру Haval.

Хозяева кроссоверов тульской сборки также могут самостоятельно, не дожидаясь уведомления от дилера, проверить свой автомобиль на предмет необходимости доработки жгута — для этого нужно проверить наличие VIN-номера машины в специальном перечне. Если она присутствует в списке, необходимо связаться с дилером и согласовать время визита. Разумеется, все работы будут выполняться бесплатно для клиентов.

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29 января 2024
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