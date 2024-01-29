Toyota приостановила поставки 10 моделей из-за фальсификации данных о моторах

Как сообщает пресс-служба Toyota, производство дизельных моторов и, как следствие, поставки автомобилей, которыми они оснащаются, будут заморожены до особого уведомления из-за фальсификации данных о мощности. Внутреннее расследование показало, что в ходе ее проверки для сертификационных испытаний применялся блок управления двигателем с программным обеспечением, отличавшимся от используемого в массовом производстве. В итоге результаты измерений оказались некорректными — характеристики были более плавными и с меньшими отклонениями показаний.

Десять моделей Toyota с вышеуказанными моторами продаются по всему миру, отметили в компании, не уточнив при этом их список. Компания принесла глубокие извинения клиентам, которые теперь вынуждены ждать свои автомобили дольше положенного срока, но добавила, что в ближайшее время предоставит властям подробные разъяснения касательно данной ситуации и приступит к принятию соответствующих мер — в том числе проведет тестирование в присутствии независимых специалистов.