Бурный рост продаж электромобилей в России в 2024 году замедлится вдвое

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз агентства «Автостат», сегмент новых электромобилей в 2024 году в базовом сценарии достигнет 25 000 штук (+77%), в оптимистичном — 34 000 (рост в 2,4 раза), в пессимистичном — 18 000 (+27%). Эксперты прочат рынку легковых машин в этом году объем продаж на уровне 1,15—1,25 миллиона: на электрокары, таким образом, придется 2,1—2,5% в базовом сценарии против 1,3% в 2023-м.

По данным исследования Национального рейтингового агентства, в прошлом году продажи новых «электричек» выросли в 4,7 раза и составили более 14 000 штук. «Автостат», проанализировав данные ППК, уточнил — было реализовано 14 090 электромобилей. Пятерку лидеров составляют в основном непредставленные в России китайский Zeekr (3700 машин), Volkswagen и Tesla. Из «официальных» электрокаров в топе присутствует липецкий Evolute и Voyah.

Высокие темпы роста продаж возможны лишь при появлении на рынке более доступных моделей ценой до 2 000 000 рублей и при условии развития заправочной инфраструктуры, считают аналитики.