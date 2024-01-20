Chery зашла на АВТОВАЗ, Hyundai и Kia вернулись в Россию, подержанные «китайцы» люто подорожали: итоги недели

На прошлой неделе глава АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал запуск совершенно нового бренда, а теперь стало известно, что конкретно он предложит покупателям. Барабанная дробь — кроссовер Chery Tiggo 7 Pro! Инсайдеры утверждают, что тольяттинцы договорились именно с этими китайцами. Логотип для новой марки петербургский завод уже запатентовал — продажи начнутся весной.

Ну и раз уж вспомнили Chery. Представители российского офиса марки подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что большой кроссовер Tiggo 9 выйдет на наш рынок до конца 2024 года. Если точнее, то это должно случиться во второй половине — скорее всего, осенью.

А вот Geely Atlas нового поколения в шоу-румы уже поступает: представители дилерских центров говорят, что начнут выдавать машины покупателям с 1 февраля. То есть полноценные продажи еще не стартовали, но комплектации и цены известны: за кроссовер в базовой версии попросили от 3,2 млн. рублей.