Chery зашла на АВТОВАЗ, Hyundai и Kia вернулись в Россию, подержанные «китайцы» люто подорожали: итоги недели

Фото: globallookpress.com
На российском авторынке вот-вот появятся два новых отечественных бренда, Geely Atlas следующего поколения, а позднее — и крупный Chery Tiggo 9. «Вторичка» возвращается к доковидным показателям, в то время как подержанные «китайцы» поражают ценой. А электромобили снова ездят бесплатно по скоростным трассам. Все подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

На прошлой неделе глава АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал запуск совершенно нового бренда, а теперь стало известно, что конкретно он предложит покупателям. Барабанная дробь — кроссовер Chery Tiggo 7 Pro! Инсайдеры утверждают, что тольяттинцы договорились именно с этими китайцами. Логотип для новой марки петербургский завод уже запатентовал — продажи начнутся весной.

Ну и раз уж вспомнили Chery. Представители российского офиса марки подтвердили порталу «АвтоВзгляд», что большой кроссовер Tiggo 9 выйдет на наш рынок до конца 2024 года. Если точнее, то это должно случиться во второй половине — скорее всего, осенью.

А вот Geely Atlas нового поколения в шоу-румы уже поступает: представители дилерских центров говорят, что начнут выдавать машины покупателям с 1 февраля. То есть полноценные продажи еще не стартовали, но комплектации и цены известны: за кроссовер в базовой версии попросили от 3,2 млн. рублей.

А чуть позже мы, вероятно, удивим в автосалонах любимые «Солярисы», «Рио» и «Креты» — их производство уже возобновили на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Использовать оригинальные торговые марки (Hyundai и Kia соответственно) новый владелец предприятия, по условиям соглашения, не может. Но решение этой проблемы найдено.

А что происходит на «вторичке»? Аналитики подвели итоги 2023 года и пришли к выводу, что рынок вернулся к доковидным показателям, нарастив объем на 17%. При этом 80% продаж пришлось на автомобили старше 7 лет, а звание самой популярной «бэушки» вернул себе Ford Focus. «Китайцы» с пробегом тем временем стремительно дорожают — за прошлый год они прибавили в цене 102%.

А напоследок хорошая новость для немногочисленных владельцев электромобилей: акция невиданной щедрости, подразумевающая бесплатный проезд по скоростным дорогам для «электричек», продлена на 2024 год. Правда, обладатели «экологически чистых» машин могут свободно передвигаться лишь по федеральным, не региональным трассам…

А все подробности — в еженедельном видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.

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20 января 2024
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