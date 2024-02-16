LADA Granta вновь обрела мультимедиа-систему EnjoY Pro

АВТОВАЗ активно борется с нехваткой комплектующих, возвращая в списки оснащения недостающие опции. Вот, к примеру, LADA Granta — вслед за электронными системами безопасности и «эирбегами» в перечень ее оборудования вновь вошла мультимедийная система EnjoY Pro.

Антисанкиционная мультимедиа подразумевает 7-дюймовым тачскрин с IPS-матрицей (ранее был 8-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280х780 пикселей), но характеристики не раскрываются. Не названы и поставщики компонентов для обновленного комплекса, работающего на операционной системе Android Automotive OS.

Как и прежде, основу LADA EnjoY Pro составляют сервисы от «Яндекса» — комплекс «Яндекс.Авто» поддерживает приложения с навигатором, музыкой, заправками, фирменным браузером, а также виртуального голосового ассистента «Алиса». Предусмотрено подключение смартфонов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, причем устройства можно использовать в качестве точки доступа в интернет. А тем, кому необходимо, предлагается докупить опциональный USB-модем.

EnjoY Pro работает в связке с камерой заднего вида, выводя изображение на экран мультимедиа. Кроме того, при включении передачи заднего хода система автоматически убирает звук для безопасного маневрирования. Важно, что система и установленные приложения обновляются «по воздуху», позволяя поддерживать оболочку и установленный софт в актуальном состоянии.

С февраля 2024 года комплекс EnjoY Pro будет доступен для седанов и лифтбэков LADA Granta в комплектации #Club. Однако насколько продвинутая мультимедийная система увеличит стоимость автомобилей, российский автопроизводитель не сообщил.