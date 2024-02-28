АВТОВАЗ выпустил первые LADA Vesta с китайским вариатором

Тольяттинский автогигант начал серийное производство LADA Vesta с вариатором. Первая партия автомобилей для клиентов уже сошла с конвейера АВТОВАЗа, но сроки начала продаж пока не названы.

Выпуск машин с новой КП по полной технологической цепочке начался еще 14 февраля, но только под конец месяца АВТОВАЗ официально подтвердил старт полноценного производства такой модификации «Весты». Официально автогигант не афиширует производителя коробки передач, однако инсайдеры неоднократно сообщали, что LADA оснащается вариатором китайской марки WanLiYang.

Бесступенчатая трансмиссия на модели Vesta сочетается с атмосферным 1,8-литровым 16-клапанным бензиновым движком мощностью 122 л.с. Этот агрегат, получивший название 1.8 Evo, напомним, начали выпускать в конце 2023 года

Фото производителя.

Двигатель прошел полный цикл лабораторных и дорожных испытаний, а электронные системы управления силовым агрегатом и трансмиссией получили специальные калибровки под LADA Vesta. Так же машина получила новую опору мотора, а также модернизированные топливную и тормозную системы.

Двухпедальные версии будут у всего семейства Vesta — базового седана и его «внедорожной» версии Cross, универсала SW и варианта SW Cross. Цены, комплектации и сроки начала продаж новинок рынка производитель обещал назвать позже.