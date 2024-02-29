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Минпромторг назвал сроки перезапуска российского завода Mercedes-Benz

Открытый с помпой в 2019 году в Подмосковье завод Mercedes-Benz с введением санкций и уходом марки с российского рынка был остановлен, но сейчас предприятие в Есипово планируют перезапустить.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Минпромторг назвал сроки перезапуска российского завода Mercedes-Benz

Как сообщает РИА «Новости», глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам о планах начать сборку автомобилей в Подмосковье на мощностях теперь уже бывшего заводаMercedes-Benz в 2024 году. Никакой детальной информации о том, что за модели будут тут собирать и кто станет индустриальным партнером предприятия, нет.

Напомним, что ещё весной 2023 года завод выкупил один из крупных российских дилеров «Мерседес» — компания «Автодом» приобрела все российские активы немецкого бренда. В конце года на заводе состоялась пилотная сборка автомобилей неких автомобилей, о чем в интервью газете «Коммерсант» сообщил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, который не раскрыл ни марку, ни модели которой начали выпускать. По инсайдерским данным, речь идет об автомобилях китайского бренда Hongqi

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