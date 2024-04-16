«Привет» Китаю: АВТОВАЗ настаивает на резком увеличении ставки утильсбора

В ближайшие годы российские власти могут кратно увеличивать ставки утилизационного сбора, чтобы защитить отечественного автопроизводителя от неравной конкуренции с китайскими брендами. Хотя эта мера вряд ли поможет...

Как сообщает агентство «Прайм», глава АВТОВАЗа Максим Соколов во время своего выступления в Совфеде заявил, что считает целесообразным повышение утильсбора на автомобили с двигателем от одного до двух литров. По мнению руководителя российского автогиганта, в 2024 году ставка должна вырасти до 550 тысяч рублей, а в 2029-м — до почти миллиона рублей.

Ранее Максим Соколов признал, что план по сдерживанию китайской экспансии на российский авторынок с помощью повышения ставок утильсбора не сработал (с 1 августа 2023 года, напомним, ставки утилизационного сбора выросли в России минимум в 1,5 раза), зато новые авто резко подорожали. Но это не помешало топ-менеджеру зайти на очередной круг борьбы с конкурентами с помощью метода, доказавшего свою неэффективность.