АВТОВАЗ готовит 12 новых моделей

Российский автогигант в рамках презентации новой модели LADA Iskra на Петербургском международном экономическом форуме озвучил планы на ближайшие годы. До конца текущего десятилетия АВТОВАЗ намерен представить более 10 новых машин.

Согласно плану, компания намерена к 2030 году выпускать до 1 млн. автомобилей ежегодно. Зависеть это будет как от ситуации на рынке, так и от выхода новых моделей LADA.

— В ближайший период стратегического планирования мы должны по нашей стратегии, по решению совета директоров, реализовать выпуск 12 новых продуктов, включая рестайлинг существующего модельного ряда, — приводит ТАСС слова президента АВТОВАЗа Максима Соколова.

При этом премьера новинок будет сопровождаться отказом от некоторых существующих моделей. Так, например, LADA не планирует возобновлять производство хечтбэка XRAY, который выпускался с 2015 по 2022 годы. Кроме того, к 2030-му АВТОВАЗ намерен свернуть сборку бюджетной Granta, преемником которой станет представленная на ПМЭФ-2024 новая LADA Iskra — это будет целое семейство с машинами различных типов кузова.