АВТОВАЗ готовит 12 новых моделей

Согласно плану, компания намерена к 2030 году выпускать до 1 млн. автомобилей ежегодно. Зависеть это будет как от ситуации на рынке, так и от выхода новых моделей LADA.
— В ближайший период стратегического планирования мы должны по нашей стратегии, по решению совета директоров, реализовать выпуск 12 новых продуктов, включая рестайлинг существующего модельного ряда, — приводит ТАСС слова президента АВТОВАЗа Максима Соколова.
При этом премьера новинок будет сопровождаться отказом от некоторых существующих моделей. Так, например, LADA не планирует возобновлять производство хечтбэка XRAY, который выпускался с 2015 по 2022 годы. Кроме того, к 2030-му АВТОВАЗ намерен свернуть сборку бюджетной Granta, преемником которой станет представленная на ПМЭФ-2024 новая LADA Iskra — это будет целое семейство с машинами различных типов кузова.