АВТОВАЗ начал выпуск LADA Niva Sport

В начале 2024 года стало известно, что в четвертом квартале этого же года LADA планирует вывести на рынок «заряженный» внедорожник Niva Sport. Планы, похоже, воплотятся в реальность, потому что два автомобиля уже готовы и представлены главе российского автогиганта.

По информации сообщества Avtograd News, 26 июня глава АВТОВАЗа Максим Соколов посетил спортивное подразделение LADA Sport. Топ-менеджер проводил заводскую команду на ралли-марафон «Шелковый путь», где будут участвовать две LADA Niva Sport T2 с атмосферным 1,8-литровым мотором на 150 л.с. и 180 л.с. в зависимости от машины.

Также Максиму Соколову показали предсерийную дорожную Niva Sport, которая уже обрела финальную спецификацию. Как отмечается, «всего было собрано два таких внедорожника — планировали три, но с третьим не получилось по разным причинам». Белый автомобиль на заднем плане снимка с гоночными внедорожниками и есть дорожная LADA Niva Sport.

Напомним, что «обычная» LADA Niva Legend комплектуется 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». Для версии Sport, как ожидается, адаптируют 1,8-литровый мотор или уже установят 120-сильный 1,6-литровый агрегат от LADA Granta Sport.

Помимо более мощного двигателя модель получит ряд других технических доработок, в интерьере появятся новые рычаги коробки передач и «раздатки», спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, оригинальный руль и замок зажигания, а центральный тоннель обретет иную архитектуру. Все детали о новинке будут раскрыты ближе к ее официальной премьере.