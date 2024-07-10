В 2024 году в России перезапустят еще один автомобильный завод

Бывший завод «Исузу Рус» в Ульяновске, который прошлым летом выкупила компания «Соллерс», находится в простое уже больше двух лет. Предприятие должно было вернуться к работе в конце 2023, но перезапуск отложили. Как выяснилось сейчас — на четвертый квартал 2024-го.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора «Соллерс» Зою Каика, бывший завод Isuzu вновь будет выпускать грузовики. Причем в тех же категориях и классах грузоподъемности, что и японские модели прежде — среднетоннажные и машины более «тяжелого» сегмента. Но ими станут совершенно новые для российского рынка автомобили — пять-шесть премьер запланировано на грядущую осенью.

— Сейчас мы завершаем процедуры, связанные с омологацией, сертификацией этих автомобилей, потому что технологический партнер, у которого мы используем платформу этих грузовиков, никогда не был представлен на российском рынке. И это, собственно говоря, другой, не тот партнер, с которым мы сотрудничаем по легким коммерческим автомобилям и пикапам. И поэтому не было никакой исходной документации для омологации. В этой связи мы были вынуждены проходить полный цикл испытаний с нуля на российском рынке, — объяснила Зоя Каика перенос сроков перезапуска завода.

Напомним, что завод «Исузу Рус» в Ульяновске приостановил производство грузовиков в марте 2022 года — после того, как против России начали активно вводить санкции. Через несколько месяцев японцы приняли решение о прекращении деятельности в нашей стране и в июле 2023-го продали предприятие «Соллерсу».