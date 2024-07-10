Эксперт рассказал, как китайские автомобили изменились за последние три года

Первое время, когда китайские автостроители только вступали в борьбу за признание и доверие водителей, их машины ассоциировались у последних исключительно с дешевыми копиями именитых брендов. Однако за последние годы они во всех смыслах прибавили: вышли на новый уровень развития и даже внесли свою лепту в индустрию.

Наши коллеги из редакции Motor.ru, которые провели исследование рынка новых китайских автомобилей, назвали одним из главных достижений «поднебесного» автопрома то, что он сделал некоторые опции, ранее полагавшиеся только премиальным моделям, доступными для «бюджетников». Самые яркие примеры — панорамная крыша, цифровая панель приборов, крупный экран мультимедиа, а также фоновая подсветка интерьера.

Среди технических решений, получивших широкое распространение благодаря «китайцам», отмечены роботизированные коробки передач. Те агрегаты, что сегодня используются ведущими производителями из КНР, доказали, что трансмиссии такого типа тоже могут быть надежными, и бояться их не стоит.

Наконец, наши коллеги отметили интересный дизайн, присущий большинству современных китайских машин. Автобренды из КНР не могут похвастать богатой историей и укрепившимся за десятилетия узнаваемым стилем, но это только плюс — художники не ограничивают свою фантазию и создают действительно яркие и необычные машины, которые привлекают все больше потребителей.