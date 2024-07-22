Xcite и «Москвич» остановили выпуск автомобилей

«Автозавод Санкт-Петербург», который прежде производил автомобили Nissan, а сейчас занялся сборкой машин под собственной маркой Xcite, вместе с бывшим заводом Renault в столице, ныне выпускающим «Москвичи», поставили на паузу выпуск автомобилей. Предприятия отправились в двухнедельный отпуск.

Как сообщает агентство «Автостат», простой носит запланированный характер: оба предприятия — что в Москве, что в Санкт-Петербурге — приостановили конвейеры на две недели. Корпоративный отпуск продлится с 22 июля по 4 августа, а уже 5-го сборка автомобилей возобновится.

Отметим, что в настоящее время завод «Москвич» выпускает компактный кроссовер «Москвич 3», его электрическую версию «Москвич 3e», лифтбэк «Москвич 6», а также готовится к производству полноразмерного кроссовера «Москвич 8».

Что же касается «Автозавода Санкт-Петербург», то он вернулся к работе в феврале и за первые полгода собрал около 10 тысяч экземпляров единственной модели — среднеразмерного кроссовера Xcite X-Cross 7. Скоро, кстати, расширится продуктовая линейка и этого бренда: предприятие в ближайшие месяцы поставит на конвейер более крупный SUV, который, вероятнее всего, получит название X-Cross 8.