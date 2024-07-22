Стала известна дата публичного дебюта кроссовера «Москвич 8»

Столичный автозавод растянул премьеру своей флагманской модели на полгода. Журналистам «Москвич 8» показали в апреле, мэру Сергею Собянину — в мае, а «народная» премьера кроссовера пройдет на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030».

На выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая откроется 1 августа, автопроизводитель представит уже серийные модели «Москвич 3» и «Москвич 6», а вместе с ними — и перспективный «Москвич 8». При этом производство и продажи нового кроссовера начнутся только в октябре-ноябре, о чем порталу «АвтоВзгляд» ранее сообщил в эксклюзивном интервью коммерческий директор МАЗ «Москвич» Максим Златокрылец.

Напомним, новый «Москвич» при длине 4824 мм, ширине 1870 мм, высоте 1756 мм и колесной базе 2830 мм предложат только с семиместным салоном. Автомобиль получит 174-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Ближе к запуску серийной сборки обещают раскрыть детальную информацию об оснащении модели, а также ее стоимость.