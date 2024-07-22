LADA Iskra появится у дилеров в декабре

Главным автомобильным событием Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году стала презентация LADA Iskra. Серийное производство новой модели начнется не раньше 2025 года, но уже в декабре 2024-го дебютант появится в шоу-румах дилеров.

По данным Telegram-канала «Автопоток», за лето и осень АВТОВАЗ выпустит 28 экземпляров «Искры». Но эти предсерийные седаны останутся в распоряжении завода — их задействуют для апробации технологии сборки и ресурсных испытаний на автополигоне в Сосновке. А вот следующую партию, уже товарную, распределят по дилерам.

Автомобили, которые выпустят в декабре 2024-го (70-80 машин), появятся в шоу-румах, но лишь в качестве демонстрационных образцов, необходимых для знакомства потенциальных покупателей с новинкой. То есть приобрести LADA Iskra в этом году не получится — продажи начнутся, как сообщалось ранее, только в 2025-м.

Вероятно, все подробности — в том числе о комплектациях и ценах — АВТОВАЗ раскроет ближе к запуску новинки, но кое-что мы уже знаем. Например, то, что «Искру» предложат в трех версиях — с 90-сильным 8-клапанным 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой «механикой», а также с более мощным 16-клапанным 106-сильным движком и 6-ступенчатой МКП или вариатором.