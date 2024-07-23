Nissan задумался о возрождении культовой Silvia

В 2025 году история модели Nissan GT-R подойдет к логическому завершению, и тогда японская марка останется без спортивных автомобилей в линейке. Впрочем — ненадолго. В компании задумались о том, чтобы возродить другую культовую машину — Nissan Silvia.

Вице-президент Nissan по глобальной стратегии Иван Эспиноза в интервью Motor1.com заявил, что в компании всерьез изучают возможность перезапуска «Сильвии». Однако речь идет не о возвращении на конвейер прежнего купе, а о создании совершенно нового автомобиля под историческим именем. Бренд даже готов последовать примеру Toyota, которая построила GT86 совместно с Subaru — то есть реализовать проект в сотрудничестве с другим автопроизводителем.

Напомним, спорткар Nissan Silvia выпускался с 1965 по 2002 год. Автомобиль прославился как одно из самых популярных у тюнеров японских купе. Кроме того, на базе «Сильвии» построено множество машин для автоспорта. Например, Silvia трех последних поколений — S13, S14 и S15 — активно участвует в соревнованиях по дрифту по всему миру, включая российскую серию RDS GP.