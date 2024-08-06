Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге наладил производство кроссоверов GAC

Слухи о том, что GAC рассматривает возможность локализации своих автомобилей в России, ходили давно. И не только слухи — сами представители компании, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, положительно кивали. И вот два их кроссовера, модели GS3 и GS8, встали на конвейер — бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге.

Новость о том, что в Северной столице наладили сборку кроссоверов GAC GS3 и GS8, появилась «неофициально» — о запуске производства сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль», не раскрывая свои источники. Известно, что на сегодняшний день предприятие выпустило уже 18 машин. Их собирают крупноузловым методом в режиме эксперимента.

Что любопытно, китайские кроссоверы встали на конвейер «основного» завода компании AGR в Сестрорецке, где раньше производили автомобили Hyundai и Kia, а теперь — те же машины под собственным брендом Solaris. Хотя ранее предполагалось, что если AGR и договорится с GAC, то их модели будут выпускать в Шушарах — на бывшем предприятии General Motors.

Добавим, что на сегодняшний день GAC продает в России три модели: кроссоверы GS3 и GS8, а также минивэн M8. За первый просят от 2 150 000 рублей с учетом скидок по спецпредложениям, за второй — от 3,6 млн., за третий — от 5,2 млн. В обозримом будущем, уже в 2025 году, GAC планирует вывести на отечественный рынок еще один автомобиль — электрический Aion LX (подробнее об этом здесь).