Китайский седан Geely Emgrand станет белорусским Belgee S50

В Белоруссии уже запущена наладка производственного процесса четырехдверного Belgee S50. Его планируют поставить на конвейер республики до начала 2025 года. Как и все модели завода «Белджи», построенные на основе китайских автомобилей, новика будет отличаться от «донора» увеличенным количеством локализованных деталей и более низкой стоимостью.

О превращении Geely Emgrand в Belgee S50 рассказал директор «Белджи» Геннадий Свидерский, выступая на пресс-конференции «Белорусской автомобильной ассоциации» (БАА), пишет местный ресурс ABW.by.

Ранее Свидерский заявлял, что повышение ставки утильсбора незначительно изменит или вообще не повлияет на цены автомобилей Belgee. В итоге кроссоверы X50 и X70 подорожали на 38 тыс. рублей.

Портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские продажи автомобилей Belgee установили новый рекорд. В конце сентября у нас зафиксировали максимальные показатели. Они впервые подняли бренд на шестое место по реализации в стране.

Напомним, с шильдиком «Белджи» на отечественном рынке пока продают две модели — кроссоверы Belgee X50 и X70. По сути, это дорестайлинговые версии Geely Coolray и Atlas Pro, которые с 2023 года делают на производственной площадке в Белоруссии.