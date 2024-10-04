Рассекречены характеристики кроссоверов Soueast S07 и S09

Китайский бренд Soueast, который принадлежит корпорации Chery, сосредоточился только на внешних рынках. Наша страна явно находится у этого производителя в приоритете по экспорту. «Средний» кроссовер Soueast S07 и флагманский S09 должны появиться в России ориентировочно в ноябре.

Подробности о «семерке» и «девятке» опубликованы на глобальном сайте Soueast. Габариты семиместного S07 — 4724x1900x1720 мм. От «донора» Jetour Shanhai L7 его отличает радиаторная решетка, заменившая глухую панель. В остальном эти автомобили абсолютно одинаковы, за исключением шильдиков.

В моторную гамму в Китае вошел 156-сильный агрегат объемом 1,5 л. Для России его дефорсировали до 147 л.с. В линейке для Поднебесной также числится 197-сильный 1,6-литровый турбодвигатель. В плане трансмиссии доступны «механика» и «робот» на шесть ступеней, семидиапазонный «робот» и восьмиступенчатый «автомат». В свою очередь, Shanhai L7 построен на базе хорошо известного в нашей стране Jetour X70 Plus, сообщает ресурс «Китайские автомобили».

Soueast 09 является самой узнаваемой моделью бренда. Размеры составляют 4858x1925x1780 мм. Этот автомобиль — хедлайнер, тем не менее он представляет собой реплику Jetour Shanhai L9. На нашем рынке он получил имя Jetour X90 Plus. Под капотом у «девятки» для России установлен турбомотор объемом 1,6 л, выдающий от 150 до 186 л.с., еще можно рассчитывать на двухлитровую версию с вилкой мощности 190-249 л.с. Передачи переключает семиступенчатый «робот».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Soueast привезет в Россию автомобили всех сегментов. У нового китайского бренда амбициозные планы на наш рынок.