Iran Khodro Tara снова хотят собирать в России

Обновленный Iran Khodro Tara 2025 модельного года дебютировал в Москве в рамках выставки-форума CarX-2024. Иранские производители добавили автомобилю опцию открывания багажной двери с помощью взмаха ноги, изменили расположение кнопок стеклоподъемников, оптику и добавили электропривод переднему ряду сидений. Но в целом машина осталась прежней.

В Тегеране в очередной раз планируют организовать массовый сбыт своих автомобилей в Россию. Для этого уже запущен процесс оформления сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на «Тару». Документ будет готов в середине декабря, после чего появится определенность с производственной площадкой. Начать выпуск собираются с SKD (сборка из полудюжины больших блоков), затем постепенно перейдут к CKD (мелкоузловая сборка), сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль».

По информации ресурса, в нашей стране рассматриваются две локации для производства Iran Khodro Tara. Речь идет о сборочных цехах в центральной и южной части России. В списке заводов-претендентов значится «Ставрополь-Авто».

До повышения ставок утилизационного сбора в России Iran Khodro Tara с «автоматом» оценивался в 1,9 млн рублей. Инсайдеры уверяют, что такой ценник хотят сохранить в следующем году. Старт продаж обновленной «Тары» намечен на январь 2025-го. Эксперты прогнозируют, что она встанет на конвейер в лучшем случае через шесть месяцев после этого.

Ранее мы писали, что в России могут появиться автомобили из Индии, Ирана и Уганды. Новые производители заполнят опустевшую нишу бюджетных машин.