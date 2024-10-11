«Автотор» представил BAIC U5 Plus с ручным управлением

С конвейера калининградского «Автотора» сошел учебно-экзаменационный BAIC U5 Plus. Он дебютировал в рамках Петербургского международного газового форума. Новинку показали на выставочном стенде «Газпром газомоторное топливо», в том числе она предназначена ветеранам СВО.

Специалисты «Автотора» разработали технологию и провели сертификацию, чтобы поставить особую версию BAIC U5 Plus на конвейер. Она получила ГБО, производство которого локализовали в Подмосковье. Ручное управление представлено в разных вариациях. На заводе планируют создать более широкую линейку подобных моделей.

В рамках презентации ключи от выставочной машины достались представителям ДОСААФ, которые займутся дорожными тестами. Более того, организация запустила проект совместно с ПАО «Газпром» и Фондом «Защитники Отечества»: он должен помочь ветеранам спецоперации получить сертификат для вождения автомобилей на ручном управлении. Такие модели позволят людям с тяжелой инвалидностью вести привычный образ жизни, это важно для социальной адаптации. Часть машин, закупленных на средства фонда, уже передали героям из разных регионов России.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о дебюте новых версий битопливных BAIС U5 Plus и SWM G01. Седан и кроссовер показали в северной столице.