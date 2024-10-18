LADA Granta сможет скоро похвастать новым колером

В Тольятти активно готовятся к внедрению нового — ярко-синего — варианта окраски кузова для своей самой бюджетной модели.

Семейство LADA Granta в цвете «Капитан» запустят в серию в ближайшем будущем, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на представителей тольяттинского автогиганта. На данный же момент все желающие могут приобрести «Гранту» в белом, черном, серебристом, а также темно-сером и золотисто-коричневом цвете. Они носят названия «Ледниковый», «Пантера», «Платина», «Борнео» и «Кориандр».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Granta оказалась одним из наиболее востребованных седанов на планете. Рейтинг четырехдверок составили эксперты из Италии, включив в него модели, длина которых не превышает 4,5 м.

Отметим, по итогам сентября спрос на новые автомобили LADA вырос на 15%. За первый осенний месяц 2024 года россияне приобрели 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей отечественного бренда.