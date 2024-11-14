Кабина перспективного аэротакси GAC впервые взлетела с шасси

«Поднебесный» бренд GAC первый раз продемонстрировал, как летная кабина поднимается в воздух с шасси. Таким образом китайский производитель представил собственное воздушное такси Gove с возможностью вертикального взлета и посадки. Одноместный модуль новинки, оборудованный дюжиной винтов, без проблем поднялся над наземной платформой.

Прототип аэротакси от GAC прошел уже сотни летных тестов. Через три года компания собирается добиться того, чтобы такие автомобили летали в нескольких городах на юге Китая, сообщает Car News China.

Аэротакси Gove с одноместным салоном является полностью электрическим летательным аппаратом. В зависимости от ситуации кабина и шасси могут соединяться и разделяться — доступны и функции полета, и езды по земле. Производитель сделал шасси одновременно и взлетно-посадочной площадкой, и станцией для подзарядки.

Что интересно, после полета летающий модуль может опуститься на любое свободное шасси, чтобы пополнить запас энергии. Оно не обязательно должно быть тем же самым, с которого стартовала кабина.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что проект российского «летающего автомобиля» пока заморозили. На разработку циклокара банально не хватает денег.