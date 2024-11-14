Кабина перспективного аэротакси GAC впервые взлетела с шасси

Прототип аэротакси от GAC прошел уже сотни летных тестов. Через три года компания собирается добиться того, чтобы такие автомобили летали в нескольких городах на юге Китая, сообщает Car News China.
Аэротакси Gove с одноместным салоном является полностью электрическим летательным аппаратом. В зависимости от ситуации кабина и шасси могут соединяться и разделяться — доступны и функции полета, и езды по земле. Производитель сделал шасси одновременно и взлетно-посадочной площадкой, и станцией для подзарядки.
Что интересно, после полета летающий модуль может опуститься на любое свободное шасси, чтобы пополнить запас энергии. Оно не обязательно должно быть тем же самым, с которого стартовала кабина.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что проект российского «летающего автомобиля» пока заморозили. На разработку циклокара банально не хватает денег.