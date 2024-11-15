АВТОВАЗ изменил сроки запуска LADA Iskra в серию

Речь об «Искре» зашла на заседании совета директоров Тольяттинского автогиганта. Среди участников мероприятия были первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов и директор АВТОВАЗа Максим Соколов. Мировая премьера седана LADA Iskra состоялась этим летом в рамках ПМЭФ-2024. Новинка построена на полностью локализованной глобальной платформе.

Серийное производство LADA Iskra стартует весной следующего года. Об этом сказано в пресс-релизе АВТОВАЗа, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд».

Для производства LADA Iskra уже готовят площадку, в середине осени начались работы по настройке сборочной линии. До начала 2025 года сборка новинки будет проходить в тестовом режиме. Автомобиль не станут выпускать в быстром темпе, чтобы гарантировать качество. АВТОВАЗ намерен ускоряться постепенно, то же самое касается расширения списка оснащения.

LADA Iskra «вооружат» двумя вариантами моторов. Это будут силовые агрегаты, выдающие 90 или 106 л.с. Первый сочетается с пятиступенчатой «механикой», второй — с ручной коробкой передач на шесть ступеней и бесступенчатой трансмиссией.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что помимо обычных версий LADA Iskra, АВТОВАЗ уже подумывает выпускать спортивные.