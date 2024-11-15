УАЗ «Патриот» может получить 6-диапазонный «автомат»

На Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) планируют наладить выпуск раздаточных коробок и автоматических трансмиссий. Именно с этой производственной площадки в будущем могут поступать коробки передач для двухпедальных УАЗ «Патриот». Согласно замыслам производителей, один из пунктов по развитию этой модели — внедрение долгожданного «автомата». И уже не того, который можно назвать древним, а более-менее современного.

Как сообщает телеграмм-канал «Автопоток», в будущем УАЗ «Патриот» собираются оснащать автоматической трансмиссией на шесть ступеней. Она достанется популярному отечественному внедорожнику от китайской компании JAC. Коробки передач, разработанные «поднебесными» специалистами, поставят на конвейер ЗМЗ, пишут авторы паблика. Не исключено, что новые «автоматы» будут сочетаться и с турбодизелями, и с 2,7-литровыми бензиновыми двигателями ЗМЗ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что появились более точные сроки премьеры обновленного УАЗ «Патриот». Он должен дебютировать с двумя моторами. В рамках модернизации модель оснастят 6-ступенчатой «механикой», более эффективной LED-оптикой, плюс иным рулевым колесом.