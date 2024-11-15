АВТОВАЗ довел локализацию своих машин до 90%

В 2024 году АВТОВАЗ решил многие необходимые вопросы, затрагивающие технологическую независимость производства автомобилей LADA. Несмотря на продолжающееся санкционное давление, тольяттинский автогигант по итогам 2024 года выпустит 500 000 машин. Это максимум за последние 10 лет.

В следующем году инвестиционная программа АВТОВАЗа должна превысить 45 млрд. рублей. Большую часть этой суммы будет потрачена на опытно-конструкторские работы по автомобильным проектам и силовым агрегатам, часть денег пойдет на развитие мощностей, сообщили в пресс-службе автогиганта.

АВТОВАЗ надеется, что развитие отечественной автомобильной промышленности будет основано на главном принципе российской политики. Под этим подразумевается, что уровень поддержки из федерального бюджета будет связан с фактическими показателями локализации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ изменил сроки запуска LADA Iskra в серию. Речь о новинке зашла на заседании совета директоров предприятия. Среди участников мероприятия были первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов и директор АВТОВАЗа Максим Соколов.