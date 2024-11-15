АВТОВАЗ довел локализацию своих машин до 90%

В следующем году инвестиционная программа АВТОВАЗа должна превысить 45 млрд. рублей. Большую часть этой суммы будет потрачена на опытно-конструкторские работы по автомобильным проектам и силовым агрегатам, часть денег пойдет на развитие мощностей, сообщили в пресс-службе автогиганта.
АВТОВАЗ надеется, что развитие отечественной автомобильной промышленности будет основано на главном принципе российской политики. Под этим подразумевается, что уровень поддержки из федерального бюджета будет связан с фактическими показателями локализации.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ изменил сроки запуска LADA Iskra в серию. Речь о новинке зашла на заседании совета директоров предприятия. Среди участников мероприятия были первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов и директор АВТОВАЗа Максим Соколов.