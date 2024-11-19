6

Завод «ПСМА Рус» под Калугой получил новую вывеску

Логотипы Opel и Mitsubishi убрали с фасада

Предприятие «ПСМА Рус» обзавелось новой табличкой, теперь там красуется надпись «Автомобильные технологии». Речь идет о заводе, который раньше выпускал в нашей стране Opel, Mitsubishi, Peugeot и Citroёn. С шильдиком последнего, правда, до сих пор сходят с конвейера кроссоверы C5 Aircross. Но это, что называется, уже совсем другая история, собранная из китайских запчастей.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Завод «ПСМА Рус» под Калугой получил новую вывеску

О появлении новой вывески на фасаде «ПСМА Рус» сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль». Теперь завод окончательно и официально переименован, хотя производственную площадку передали компании «Автомобильные технологии» еще в 2023 году. Предприятие получило 2,95 млрд рублей компенсации от российской «дочки» Mitsubishi, которая разорвала контракт по сборке японских автомобилей.

Mitsubishi и транснациональная компания Stellantis распоряжались заводом до весны 2022 года. У японцев было 30% доли, у их партнеров — 70%. В стенах предприятия делали кроссоверы Outlander и Pajero Sport, по полному циклу было организовано производство седанов Citroёn C4 и Peugeot 408. Плюс выпускали ряд легких коммерческих авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на конвейер завода «ПСМА Рус» встанет кроссовер Haval M6. Производство наладят по полному циклу.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует