Завод «ПСМА Рус» под Калугой получил новую вывеску

Предприятие «ПСМА Рус» обзавелось новой табличкой, теперь там красуется надпись «Автомобильные технологии». Речь идет о заводе, который раньше выпускал в нашей стране Opel, Mitsubishi, Peugeot и Citroёn. С шильдиком последнего, правда, до сих пор сходят с конвейера кроссоверы C5 Aircross. Но это, что называется, уже совсем другая история, собранная из китайских запчастей.

О появлении новой вывески на фасаде «ПСМА Рус» сообщил телеграм-канал «Русский автомобиль». Теперь завод окончательно и официально переименован, хотя производственную площадку передали компании «Автомобильные технологии» еще в 2023 году. Предприятие получило 2,95 млрд рублей компенсации от российской «дочки» Mitsubishi, которая разорвала контракт по сборке японских автомобилей.

Mitsubishi и транснациональная компания Stellantis распоряжались заводом до весны 2022 года. У японцев было 30% доли, у их партнеров — 70%. В стенах предприятия делали кроссоверы Outlander и Pajero Sport, по полному циклу было организовано производство седанов Citroёn C4 и Peugeot 408. Плюс выпускали ряд легких коммерческих авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на конвейер завода «ПСМА Рус» встанет кроссовер Haval M6. Производство наладят по полному циклу.