В Китае обновили рейтинг самых надежных автомобилей: лидеры продаются и в РФ

Китайское подразделение авторитетного агентства J.D. Power опубликовало очередной рейтинг самых надежных машин — на этот раз аналитики изучили статистику поломок гибридов и «чистых» электромобилей. В лидерской тройке оказались те модели, что пользуются относительно высоким спросом и на рынке России.

Если смотреть общий зачет электромобилей и гибридов, то первую строчку нового рейтинга занял Zeekr 001, набравший 171 балл (чем число выше, тем хуже). На втором месте расположился не менее популярный в нашей стране Li Auto L9: его результат — 174 балла. А на третьей позиции оказался Nio ES8, несильно отставший от соперников: 177 баллов.

Что же касается аутсайдеров, то два последних места за представителями BYD: Song Plus EV «финишировал» с 248 баллами, а его гибридная модификация Song Plus PHEV — с 242. Третьим с конца стал малоизвестный в России Baojun Yep — 238 баллов. Это, напомним, продукт совместного предприятия SAIC, General Motors и Wuling.

Пробежимся по сегментам. Geely Panda mini стала лучшим электрическим ситикаром, а ее «родственник» Geometry A Pro — лучшим «компактом». GAC Aion V Plus возглавил список лучших компактных кроссоверов, Audi Q4 — среднеразмерных, а Zeekr 001 — полноразмерных. Наконец, Nio ET5 назвали лучшим «батарейным» седаном D-класса, а Nio ES8 — лучшей премиальной «электричкой».

А что по гибридам? Li Auto L9 опередил соперников в премиальном сегменте, BYD Seal DM-i — в классе массовых седанов. «Золото» в гонке массовых кроссоверов взял Wey 07, а минивэнов — BYD Denza D9 DM-i.