Кроссовер Haval M6 калужской сборки прошел сертификацию

Производственный комплекс «ПСМА Рус», недавно переименованный в «Автомобильные технологии», завершил процедуру сертификации китайского кроссовера Haval M6 локальной сборки. Таким образом предприятие подтвердило свои планы по серийному выпуску этой модели под Калугой, но есть нюанс.

О завершении сертификации Haval M6 калужской сборки сообщил ресурс «Китайские автомобили» со ссылкой на реестр Росстандарта. Но что интересно, Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выдано всего на 12 месяцев. Это говорит о том, что выпускать M6 в долгосрочной перспективе, скорее всего, пока не планируют.

Изначально M6 хотели поставить на конвейер предприятия Haval в Тульской области. Год назад там собрали небольшую партию автомобилей из машинокомплектов — крупноузловым методом. Но тамошняя производственная площадка слишком загружена, поэтому китайцы решили переключиться на «Автомобильные Технологии». Этот завод находится всего в 160 км, что упрощает логистику с предприятием под Тулой.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в стенах «ПСМА Рус» планируют локализовать и еще один кроссовер — китайскую версию Peugeot 4008, который известен в Поднебесной как 3008.