АВТОВАЗ начал выпускать LADA Iskra в разных кузовах

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу АВТОВАЗа Максима Соколова. Топ-менеджер тольяттинского автогиганта выступил в рамках глобального инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». И по его словам, LADA Iskra уже выпускают в разных типах кузова.
Соколов подтвердил, что серийное производство «Искры» стартует в первой половине 2025 года. Продажи автомобилей, как правило, начинаются через 1,5-3 месяца после запуска модели в серию, добавил президент АВТОВАЗа.
LADA Iskra получит две версии 1,6-литрового бензинового двигателя. Силовой агрегат будет выдавать 90 или 106 л.с. В первом случае ответственность за переключение передач возложат на пятиступенчатую «механику». Во втором — на шестиступенчатую МКП либо вариатор.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Iskra SW Cross впервые «засветилась» в Сети без камуфляжа. Папарацци выследили «вседорожник» из опытной партии.