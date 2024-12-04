АВТОВАЗ начал выпускать LADA Iskra в разных кузовах

LADA Iskra еще не родилась в контексте официального выпуска, но уже, что называется, живет своей жизнью. Ежедневно с конвейера в Тольятти сходят несколько автомобилей — это нужно, чтобы наладить работу конвейера по сборке, сварке и окраске «Искры». Старт продаж новинки запланирован на первую половину следующего года.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу АВТОВАЗа Максима Соколова. Топ-менеджер тольяттинского автогиганта выступил в рамках глобального инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». И по его словам, LADA Iskra уже выпускают в разных типах кузова.

Соколов подтвердил, что серийное производство «Искры» стартует в первой половине 2025 года. Продажи автомобилей, как правило, начинаются через 1,5-3 месяца после запуска модели в серию, добавил президент АВТОВАЗа.

LADA Iskra получит две версии 1,6-литрового бензинового двигателя. Силовой агрегат будет выдавать 90 или 106 л.с. В первом случае ответственность за переключение передач возложат на пятиступенчатую «механику». Во втором — на шестиступенчатую МКП либо вариатор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Iskra SW Cross впервые «засветилась» в Сети без камуфляжа. Папарацци выследили «вседорожник» из опытной партии.