Глава АВТОВАЗа рассказал, когда LADA Vesta получит 6-ступенчатую «механику»

Генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов обозначил перспективы флагманского семейства LADA Vesta. Прежде всего, линейка этих автомобилей получит нынешней зимой новую трансмиссию — «механику» на шесть ступеней. Кроме того, «Веста» обзаведется климатической установкой.

Сроки появления 6-ступенчатой «ручки» у «Весты» Максим Соколов обозначил в рамках интервью телеканалу «Россия 24». Кроме того, глава АВТОВАЗа подтвердил, что на LADA Vesta планируют вернуть автоматический климат-контроль.

Как утверждает «Российская газета», новая коробка передач, о которой говорил президент автозавода, может появиться у LADA Vesta до конца февраля 2025 года. Изданию подтвердили это собственные источники на предприятии. Сроки внедрения климатической установки пока не ясны.

Напомним, в семейство LADA Vesta входят седаны и универсалы, а также их вседорожные версии с приставкой Cross. Вилка цен составляет от 1 525 000 до 2 191 000 рублей в зависимости от оснащения. Предусмотрены двигатели объемом 1,6 и 1,8 л, выдающие 106 и 122 л.с. соответственно. Первый силовой агрегат сочетается с «механикой» на пять ступеней, второй «дружит» с вариатором.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал подробности о грядущей модернизации моторов LADA Vesta. Мы рассказали, на что рассчитывают в Тольятти в 2025 году.