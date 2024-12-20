Выпуск максимально внедорожной LADA Niva Travel возобновят в 2025 году

АВТОВАЗ вернет на конвейер LADA Niva Travel в комплектации Off-road в следующем году. Сейчас такие машины временно не выпускают, что в основном связано с обновлением комплектаций. К преимуществам заводского «внедорожного» пакета относят шноркель, неокрашенный пластиковый обвес кузова, легкосплавные диски со специальными шинами, а также потолок черного цвета.

О сроках возобновления выпуска LADA Niva Travel в исполнении Off-road сообщил портал «Лада. Онлайн», ссылаясь на пресс-службу тольяттинского автогиганта. «Ниву» Travel лишили «внедорожной» комплектации в середине декабря.

Напомним, в конце ноября LADA Niva Travel c подушками безопасности начали поставлять дилерам. Выяснилось, что пока «эйрбегов» может быть максимум два.

А чуть раньше портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva Travel ждет обновление в 2025 году. Тольяттинский автогигант уже запатентовал новую оптику, которая, скорее всего, достанется этому внедорожнику. Кроме того, на АВТОВАЗе обрисовали перспективы установки «автомата» на эту модель.