Выпуск максимально внедорожной LADA Niva Travel возобновят в 2025 году

О сроках возобновления выпуска LADA Niva Travel в исполнении Off-road сообщил портал «Лада. Онлайн», ссылаясь на пресс-службу тольяттинского автогиганта. «Ниву» Travel лишили «внедорожной» комплектации в середине декабря.
Напомним, в конце ноября LADA Niva Travel c подушками безопасности начали поставлять дилерам. Выяснилось, что пока «эйрбегов» может быть максимум два.
А чуть раньше портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Niva Travel ждет обновление в 2025 году. Тольяттинский автогигант уже запатентовал новую оптику, которая, скорее всего, достанется этому внедорожнику. Кроме того, на АВТОВАЗе обрисовали перспективы установки «автомата» на эту модель.