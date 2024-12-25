Трансмиссия внедорожника УАЗ «Патриот» станет надежнее

Все перечисленные процедуры направлены на то, чтобы устранить течь масла через верхнюю крышку механизма переключения передач, сообщает корпоративная газета Ульяновского автозавода. Нововведения собираются внедрить в первом квартале 2025 года.
Кстати говоря, УАЗ уже обозначил сроки дебюта «посвежевших» моделей в следующем году. Первым в линейке обновится «Профи» — он появится на отечественном рынке в марте. А на конец следующей осени запланирована премьера модернизированного «Патриота». При этом должен обновиться и «Пикап».
Рестайлинг УАЗ «Патриот» приурочен к его 20-летию. Основным элементом грядущего обновления внедорожника станет расширение линейки двигателей за счет двухлитрового дизельного мотора. Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал большую часть улучшений, которыми обзаведется флагманский вездеход из Ульяновска.