Трансмиссия внедорожника УАЗ «Патриот» станет надежнее

Ульяновский автозавод в рамках одного из этапов модернизации моделей «Патриот» и «Пикап» усовершенствует их коробки передач. На нижнюю часть механизма нанесут еще один слой герметика, что должно предотвратить утечки. Кроме того, на шток планируется установить дополнительные кольца для фиксации манжеты и повышения надежности системы. При этом боковой крышке для сброса избыточного давления достанется сапун.

Все перечисленные процедуры направлены на то, чтобы устранить течь масла через верхнюю крышку механизма переключения передач, сообщает корпоративная газета Ульяновского автозавода. Нововведения собираются внедрить в первом квартале 2025 года.

Кстати говоря, УАЗ уже обозначил сроки дебюта «посвежевших» моделей в следующем году. Первым в линейке обновится «Профи» — он появится на отечественном рынке в марте. А на конец следующей осени запланирована премьера модернизированного «Патриота». При этом должен обновиться и «Пикап».

Рестайлинг УАЗ «Патриот» приурочен к его 20-летию. Основным элементом грядущего обновления внедорожника станет расширение линейки двигателей за счет двухлитрового дизельного мотора. Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал большую часть улучшений, которыми обзаведется флагманский вездеход из Ульяновска.