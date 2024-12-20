УАЗ обозначил сроки дебюта обновленных моделей в 2025 году

Первым в модельном ряду Ульяновского автозавода обновится «Профи». Он появится на отечественном рынке в марте следующего года. В конце будущей осени состоится дебют обновленного внедорожника «Патриот». Аналогичная модернизация ждет и «Пикап».

После рестайлинга УАЗ «Профи» будет комплектоваться дизельным двигателем и механической трансмиссией на шесть ступней. В ноябре 2025-го тот же силовой агрегат получат полноприводные модификации, пишут «Известия».

Рестайлинг УАЗ «Патриот» приурочили к его 20-летию. Появление в моторной гамме двухлитрового дизеля должно стать ключевым элементом грядущего обновления модели. Она унаследует агрегат от грузовичков Sollers, этот мотор выпускают на бывшем заводе Ford в Алабуге. Шестиступенчатая «механика» станет парой как дизельного движка, так и для 150-сильного бензинового «атмосферника» от ЗМЗ.

Ранее портал «АвтоВзгляд» более подробно расписал детали модернизации УАЗ «Патриот». Например, автоматическая трансмиссия для него тоже появится, но ее придется подождать.